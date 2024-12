"Jedva sam preživela porođaj. Lekari su rekli da je to jedan od hiljadu slučajeva da i majka i beba ostanu živi. U Niškom pozorištu smo imali sve, čak i toplu vodu. Presvlačila sam ga i dojila u garderobi, u pauzama. Miki je dete pozorišta. Sve smo podredili njegovom srećnom detinjstvu. Moj sin je uvek imao doručak, ručak i večeru. I našu ljubav. Znalo se – kuća, pozorište, kuća. Nisam htela slavu, a dete da mi se drogira.Bio je skroman toliko da me je nervirao. Odemo u poslastičarnicu i ja ga pitam: "Šta ćeš, sine, da kupi majka?", a on kaže: "Vodu". "Kakvu vodu?," iznerviram se ja, a u suštini smo i Ivan i ja takvi, skromni. I naš Miki je, stvarno, bio i ostao jedno normalno, skromno biće," ispričala je svojevremeno glumica koja je preminula 2013. godine.