Glumica Eva Ras iza sebe ima tri braka , a svojevremeno je otkrila da je jednog supruga varala i to mu otvoreno govorila. Kako je istakla glumica, to je normalna stvar jer varaju i muškarci i žene.

"Nema razlike između muškarca i žene, isto je to... Svima treba ljubavi, nežnosti, pažnje, a kada to u nekom odnosu ili braku nedostaje, logično je da ćemo potražiti na drugom mestu. Varala sam Rasa u braku, ali sam to činila čistog srca i iz ljubavi.Ja sam se zaljubljivala u druge muškarce, volela sam ih. Ne treba vulgarizovati takve odnose i svoditi ih na kombinacije ili afere, kako ljudi vole da kažu. Takvi odnosi su iznad toga," rekla je Eva u emisiji Magazin In.