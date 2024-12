Žizel Bundšen je u podmakloj trudnoći . Ovo su i prve fotografije njenog trudničkog stomaka u prvom planu . Slavna manekenka je godinama posvećena treniranju, a vežba i u drugom stanju - i sigurno to čini uz preporuke stručnjaka.

"Prijatelji sa povlasticama", "Ona baš ne gubi vreme", "Pred menopauzu je, a trudna", "Zašto žene masovno ostaju u drugom stanju u vanbračnim vezama", "Neka Tom Brejdi uradi DNK test za njihovu decu", Žizel Bundšen su "zamerali" godine, pa to što nije u braku sa ocem deteta, aludiraju na to da je "laka žena" jer je "tako brzo ostala u drugom stanju, sa novim partnerom".

Žizel Bundšen razvela se u oktobru 2023. godine od Toma Brejdija sa kojim je bila 13 godina u braku. On je nakon kraha braka imao niz ljubavnih veza i to se nije komentarisalo na ovaj način i to je primer dvostruk aršina prema ženama i muškarcima.