Bivša manekenka Rebeka Lus ponovo je progovorila o navodnoj aferi s bivšim fudbalerom Dejvidom Bekamom i uputila mu poprilično oštre reči. Rebeka je privukla pažnju javnosti 2004. godine, kad je prvi put rekla da je imala aferu s Dejvidom, što Bekam nikad nije priznao.

Nedavno je gostovala u podkastu "Anything Goes", gde je u razgovoru s voditeljem Džejmsom Inglišom otkrila nove detalje njihovog odnosa.

"Novinari su mi se javljali. Na kraju sam pomislila: ‘Ovo će se sigurno saznati, bolje da se sazna od mene‘. Odlučila sam da ispričam svoju priču. I, naivno sam mislila da će ljudi ceniti to što je neko iskren i govori istinu. Ali, ljudi nisu to cenili. Hteli su da veruju u bajku", rekla je ona. Voditelj se potom osvrnuo na razne komentare koje je Rebeka dobijala, a u kojima su je nazivali "sponzorušom" i "razaračicom porodice". "Znala sam da će to postati veliko, nisam znala da ću dobiti toliko mržnje kao tada", dodala je.

"Smatraš li da bi ikada ispričala svoju priču da je on bio iskren i rekao: ‘Gledaj, ovo nije bilo ništa ozbiljno...‘? Ili smatraš da si to učinila jer si bila i povređena? Jesi li tad pomislila: ‘Je** se‘?", pitao ju je voditelj.

"To što sam sve objavila je bilo moje ‘je** se, čoveče‘.Zbog toga što si se tako ponašao prema meni. Definitivno. Bilo je.Ne zanima me koliko si moćan, koliko novca imaš. To nije u redu", oštra je bila Lus.

Rebekine optužbe unele su nemir u brak Dejvida i Viktorije Bekam, a afera se navodno dogodila kad je Bekam 2003. godine prešao u Real Madrid, a Viktorija je ostala u Engleskoj. Lus je te 2004. godine rekla da je Bekam bio "neverovatan ljubavnik" i da nisu mogli da "drže ruke dalje jedno od drugoga". Tada je rekla i da su se povezali, te da su drugi ljudi to primetili.

"Mislim da je hemija između mene i Dejvida bila veoma jaka... Ljudi su bili svesni toga i nisu bili jako srećni. On zna kako da zadovolji. Ne boji se ženskog tela. Čini se da zna šta radi", ispričala je ona. Bekam je njenu priču uvek negirao i nazvao je "smešnom". U intervjuu je rekla i da su često imali seksualne odnose, ali samo kad je on to inicirao. "Morate da zapamtite, on je oženjen čovek. Šta ako je na ručku s Viktorijom? Morala sam da čekam da on dođe kod mene", istakla je ona.

O optužbama su Bekamovi progovorili u njihovoj dokumentarnoj seriji koja je prošle godine izašla na Netflixu. "Iskreno, ne znam kako smo to preživeli. Viktorija mi je sve na svetu. Videti je tako povređenu bilo je neverovatno teško, ali mi smo oboje borci. Morali smo da se borimo jedno za drugo i za našu porodicu. Ono što smo imali bilo je vredno borbe", rekao je fudbaler tada.

Nakon njegove izjave u dokumentarcu se oglasila i Rebeka i optužila ga da igra na kartu žrtve. "Razumem da ima imidž koji mora da sačuva, ali on sebe prikazuje kao žrtvu i čini sve da ja izgledam kao lažljivica, kao da sam ja izmislila te priče", rekla je ona ranije za Daily Mail pa dodala: "To sve izgleda tako da on sebe predstavlja kao - ‘jadan ja‘. On mora da preuzme odgovornost."

