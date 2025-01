Lepa Anica Lazić progovorila je o vezi sa Lazarom Ristovskim i otkrila kako se zaljubio u nju.

U Novu godinu popularni par Lazar Ristovski i Anica Lazić ušli su zaljubljeni i srećni. Njihova romansa je od samog početka pod budnim okom javnosti, a 39 godina mlađa izabranica je konačno progovorila o tome kako je započeo njihov odnos. Takođe otkrila je i zbog čega se Lazar Ristovski zaljubio u nju, ali i kako će proslaviti Božić.

- Jelku smo zajedno odabrali, okitili i dogovorili se gde će da nam stoji, a sada je i noću ostavljamo da svetli koliko smo je zavoleli. Volim da sve bude svedeno, u jednoj boji, neko će reći da je skromna ali baš tako volim - započela je ona za “Blic“ i istakla da je imala Lazarevu pomoć u kićenju jelke.

- Nije da prepušta meni, ali sve ide na moju inicijativu. Međutim, kada krene dok ne završi posao ne staje.

Takođe, lepa glumica otkrila je i kako njih dvoje funkcionišu.

- Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali on je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi, kroz osmeh kaže Lazićeva koja je počela da živi sa Lazarom.

Zajednički život

Govoreći o zajedničkom životu otkrila je i kako će provesti praznike.

- Velika je to promena za mene, jer sam odrasla u velikoj porodici, a sada on i ja sami. To mi prija, ne kažem da mi je loše. Ispite sam spremala u buci i graji u pozitivnom smislu, a sada je tu mir koji mi prija, a u kom smo zajedno on i ja. Trebalo mi je vremena da se naviknem. Pored Lazara sam zavolela partnerski odnos i nikada ranije nisam bila luda za tim da se udam, nisam jurila muškarce, gledala sam sebe, svoj život i posao. Nakon dočeka, sve porodice se okupljaju u toplim domovima i proslavljaju Božić.

- Božić je za mene najveći i najvažniji praznik na svetu i trudim se da svaki dan zahvalim Bogu za život, zdravlje i sve što imam. Božić treba slaviti svakog dana – otkrila je Anica kako će obeležiti isti.

- Ne obeležavamo tradicionalno, jer ako me pitate da li kuvam i mesim, odgovor je ne.Lazar se sigurno nije zaljubio u mene zbog mojih kulinarskih sposobnosti, čak on bolje kuva od mene. S vremena na vreme mi nešto kuvamo, ali uglavnom sam ja zadužena za nabavku i vučem kese, a on kuva i jako je dobar u tome. Kod mene nikako ljubav ne dolazi preko stomaka i ne mogu time da se pohvalim, ali imam neke druge kvalitete - priča Anica kroz osmeh i otkriva:

- Ne pravi mi pritisak oko toga i nikad mi nije rekao moraš da naučiš da kuvaš i baš zbog toga sam neke stvari naučila.

Samo se nametnulo pitanje, šta je to što je Lazar zavoleo kod nje.

- Najviše moju odanost, to je moja karakteristika inače. Odana sam ne zbog drugih nego zbog sebe, jer mislim ako prevarim drugog štetu nanosim sebi, a ne tom nekom.

