"Volela bih da smanjim grudi, ali trenutno nemam ni vremena ni novca za to, a ne mogu da pronađem ni hirurga koji bi to uradio jer svi govore da je to preveliki posao i mislim da se boje toga" , rekla je ona tada. Objasnila je pak da je bilo nekoliko hirurga koji su pristali da je operišu, ali da su je upozorili na višak kože koji bi joj ostao nakon operacije, te da toga ne bi mogla da se reši narednih nekoliko meseci. Na to nije htela da pristane jer bi to značilo da ne bi mogla da radi na svojoj farmi koju ima već nekoliko godina i zbog koje je napustila javni život.

Džodi je farmu otvorila 2020. godine, nakon što je njena majka Kristina preminula zbog raka. Marš je oduvek volela životinje i oduvek je htela da radi s njima. "Kad se moja majka razbolela, njeno zdravlje je narušeno jako brzo. To je bilo tokom pandemije koronavirusa tako da smo se moj otac i ja brinuli o njoj kod kuće jer su bolnice isterale sve pacijente koji se bore s rakom. Bilo je užasno, odustala sam od posla i odrekla se svega kako bih se brinula o svojoj majci. Zbog toga sam shvatila da je život prekratak. Zašto bih snimila još jednu TV emisiju ili išla na još jedno snimanje kad to nije ono što želim da radim u životu? To me neće učiniti srećnom. Ono što je moglo da me uči srećnom je da imam sklonište za životinje jer je to jedina stvar koju sam iskreno htela. Uvek sam znala da mi je to krajnji cilj", rekla je ona, prenosi Jutarnji.hr.