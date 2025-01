Vest o tajnom venčanju Džejmsa Hejvena , brata slavne glumice Anđeline Džoli , iznenadila je javnost. Njegova izabranica je glumica Romi Imbeli , a ceremonija je održana još tokom leta, u uskom krugu najbližih. Na venčanju, koje se dogodilo na obali Lagune Bič u Kaliforniji, Anđelina Džoli nije bila prisutna. Ovaj događaj ostao je tajna sve do sada.

„Šokirana sam i sada sam toliko zaljubljena u svog brata. On me je samo zagrlio i rekao da me voli. Znam da je srećan zbog mene i zahvalna sam mu na tome,“ rekla je tada Anđelina Džoli.