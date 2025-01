Uprkos mnogobrojnim skandalima i pričama o preljubi, brak Dejvida i Viktorije Bekam traje decenijama , a čini se da je nikad jači. Sada su to dokazali svojim novogodišnjim objavama, iako se nedavno ponovo oglasila Dejvidova bivša ljubavnica , te oplela po njima.

Bivši fudbaler je to učinio tako što je objavio neke od najemotivnijih slika porodičnog tipa na Instagramu. Prednjače one na kojima ga vidimo dok ljubi ženu, a ne zaostaju ni slike dece.

"Moj plesni partner broj jedan, moje sve. Toliko te volim" , istakla je Viktorija, i time svima stavila do znanja šta misli o tvrdnjama Rebeke Lus, navodne Devidove ljubavnice.

Nedavno je gostovala u podkastu "Anything Goes", gde je u razgovoru s voditeljem Džejmsom Inglišom otkrila nove detalje njihovog odnosa.

"Smatraš li da bi ikada ispričala svoju priču da je on bio iskren i rekao: 'Gledaj, ovo nije bilo ništa ozbiljno...?' Ili smatraš da si to učinila jer si bila i povređena? Jesi li tad pomislila: 'Je** se'?" , pitao ju je voditelj.

"To što sam sve objavila je bilo moje 'je** se, čoveče'. Zbog toga što si se tako ponašao prema meni. Definitivno. Bilo je. Ne zanima me koliko si moćan, koliko novca imaš. To nije u redu", oštra je bila Los.