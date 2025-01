Prema podacima s njegove IMDb stranice, prve uloge na ekranu ostvario je 1978. godine, kada se pojavio u filmu "Rush It" i glumio u šest epizoda serije "Ryan’s Hope" kao Lojd Lord. Nakon toga postao je prepoznatljivo lice na televiziji, gostujući u brojnim klasičnim serijama poput "Boy Meets World", "Ellen", "Will & Grace", "Law & Order", "Knots Landing", "Another World", "Murphy Brown", "Mad About You", "The West Wing" i mnogim drugim.