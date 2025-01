"On je nju odvojio od dece i na kraju je koštao života. To nekako nije ušlo uz nju jer Milja nije bila žena koja se fatalno vezivala za muškarce. Nisam mogla da verujem da jedna toliko jaka žena može pasti pod uticaj nekoga ko joj je uništio porodicu, ispričala je Verica Rakočević koja je poznavala Milju.

"Dve noći pre te pucnjave, koja je dogodila 8. maja 2000. godine, otišla sam kod mame na Đurđevdan, na njenu devojačku slavu. Rekla mi je da će on sad stići i da se, ako mogu, sklonim negde. To me je strašno pogodilo, ali očigledno je on imao veliki negativan uticaj na nju. Ni danas ne razumem njegovu mržnju prema meni. On mi je čak dao otkaz u firmi moje mame, došao je da uzme telefon i ključeve od Astro centra, priseća se Maša i nastavlja: