Ljubav glumačkog para Branke Petrić i Bekima Fehmijua nešto je o čemu se godinama priča i nakon tragedije koja ih je razdvojila . Njihova ljubav trajala je sve do 2010. godine. Bekim je tada hicem iz pištolja oduzeo sebi život .

"Rođenje Uliksa sam čekala u najvećim bolovima. A istovremeno, Bekim bije bitku da dobije ulogu u filmu „Avanturista“ u Londonu. Dve bitke se vode. Carskim rezom mi je spasen život i tako je rođen Uliks. I onda će doći Bekim na nedelju dana da me obiđe. On u Veneciji počinje snimanje filma sa Kendis Bergen i časti ekipu šampanjcem zato što je dobio sina i zbog početka snimanja. Ja želim da mi sin odmah bude na svežem vazduhu i vodim ga u Novi Vinodolski. Uliks ima mesec i nešto. Mama i ja u istoj kući. Izlaze novine i slika kako se Bekim venčava sa Kendis Bergen. A naslov: „Bekim se venčao u Veneciji“. Komšinica kaže mami: „Muž vaše Branke se venčao.“ Mama donosi novine i pita: „Brano, šta je ovo?“ Kažem joj: „Mama, to je film, ne brini.“ govorila je Branka, piše Nedeljnik.