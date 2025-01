' Znam samo kako je to biti ja, odnosno imati moj mozak. Tek kad me ljudi podsete na nešto što smo radili zajedno, shvatim koliko mi je pamćenje loše. Ne sećam se većine stvari o kojima pričaju, ali ne osećam se tužno ili loše zbog toga. Jednostavno, takav je život. Pokušavam ga živeti najbolje što mogu i trudim se iskoristiti sve prilike koje imam', objasnio je glumac.

"To je nešto o čemu nikada nisam želeo da razgovaram jer sam to samo ja i to je moj život. Međutim, razgovarali smo o seriji 'Malkom u sredini' i kako je to sve počelo i shvatio sam da se uopšte ne sećam da sam učestvovao u snimanju te serije', otkrio je Frenki te dodao da mu je veliku podršku pružila njegova supruga, glumica i model Pejdž Prajs.