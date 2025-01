Baldoni i Lajvli, podseća "The Guardian", glumili su u filmu "It Ends with Us". Lajvli je 20. decembra optužila Baldonija, koji je takođe režirao film, njegovu producentsku kuću i njegov tim za odnose s javnošću za stvaranje neprijateljskog radnog okruženja i vođenje kampanje klevetanja usmerene na nju. U tužbi podnesenoj kalifornijskom odeljenju za građanska prava, Lajvli optužuje Baldonija za neprimerene radnje poput ulaska u njenu garderobu dok je dojila i komentarisanja njene težine.