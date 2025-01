"Toliko toga me je privuklo pravoslavlju. Počelo je sa čitanjem o hrišćanskoj istoriji. Tada sam razumeo da je, sve do Hrista i apostola, pravoslavna vera ostala ista tokom celih 2000 godina, što me je impresioniralo, ali i dotaklo moje srce. Takođe molitve, liturgija, himne, životi svetaca, sve te stvari stvari su mi bile prelepe. Shvatio sam da nema drugog mesta na kome želim da budem. Pre toga sam bio protestant. Cela moja porodica, hvala Bogu, krstila se 2012. godine," rekao je on jednom prilikom.