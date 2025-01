Glumica Zendaja , koja je bila nominovana za najbolju žensku glumicu u filmu – mjuziklu ili komediji za svoju ulogu Taši Dankan u filmu Challengers, na dodeli Zlatnih globusa 2025. godine nosila je dijamantski prsten na levoj ruci , za koji neki veruju da je verenički, prenosi US Weekly.

Kao što je poznato, Zendaja i njen partner, glumac Tom Holand , upoznali su se na setu filma Spider-Man: Homecoming 2016. godine, a svoju romansu su otkrili pet godina kasnije. "Zendaja i Tom su počeli kao veoma dobri prijatelji i dugo vremena su ostali samo to, pre nego što su stvari postale romantične", otkrio je ranije izvor.

Njihova tajna je da se par javno podržava , iako ne dolaze uvek zajedno na velike događaje. "Naš odnos je nešto prema čemu smo neverovatno zaštitnički nastrojeni i želimo ga zadržati što je moguće svetijim. Ne mislimo da to bilo kome dugujemo, to je naša stvar i nema nikakve veze sa našim karijerama", rekao je ranije Holand.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zendaja Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumac je objasnio i da obično ne hoda crvenim tepihom sa Zendajom, jer to nije njegov trenutak, već njen, jer ako idu zajedno, onda je to trenutak o njima. Par ne otkriva previše detalja o svojoj vezi, ali prošle godine Zendaja je napravila izuzetak kada je komentarisala da se glumac "lepо nosio sa svojim usponom do slave".