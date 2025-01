Odmah iza nje našle su se serije "Only Murders in the Building" i "Shōgun", sa po četiri nominacije, a ovo ostvarenje je i pobedilu u kategoriji za "Najbolju seriju".

Iako je veče prošlo bez suviše iznenađenja, ono što su fanovi zapazili jeste odsustvo Beljk Lajvli i Rajana Rejnoldsa. Doduše, ovako nešto nije iznenađenje ako se uzme u obzir drama oko filma "It Ends with Us", kao i aktuelna tužba koju je glumica pokrenula protiv kolege. Kako se situacija zahuhtava iz dana u dan, bračni par je odlučio je da se skloni od reflektora iako je Rejnoldsov film "Deadpool & Wolverine" bio nominovan.

Spisak svih dobitnika Zlatnog globusa po filmskim kategorijama:

Najbolji igrani film (drama): The Brutalist

Najbolji igrani film (mjuzikl ili komedija): Emilia Pérez

Najbolji reditelj igranog filma: Brejdi Korbet – The Brutalist

Najbolji glumac u igranom filmu (drama): Adrien Brody, The Brutalist

Najbolji glumac u igranom filmu (mjuzikl ili komedija): Sebastijan Stan – A Different Man

Najbolja glumica u igranom filmu (drama): Fernanda Tores – I’m Still Here

Najbolja glumica u igranom filmu (mjuzikl ili komedija): Demi Mur – The Substance

Najbolji sporedni glumac u igranom filmu: Kiran Kalkin – A Real Pain

Najbolja sporedna glumica u igranom filmu: Zoe Saldana – Emilia Pérez

Najbolji scenario: Piter Stroen – Conclave

Najbolja originalna muzika: Trent Reznor, Atticus Ross – Challengers

Najbolja pesma: El Mal, Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Najbolji film na stranom jeziku: Emilia Pérez – Francuska

Najbolji animirani film: Flow

Najbolji blokbaster (najveća zarada filma na blagajnama): Wicked