"Što se tiče privatnih stvari ove godine sam odlučio da ću polako ući u birokratski proces dobijanja kredita i kupovinu stana, a što sada privodim kraju. To je nešto što će mi definitivno obeležiti ovu godinu. Što se tiče poslovnog segmenta, bila je tu “Pesma za Evroviziju” koja se desila. To mi je bio prvi voditeljski angažman i od tada su me nekako “pikirali” za te stvari. Doduše, meni je to stvarno bio prijatan doživljaj i svideo mi se. Nedavno sam imao i premijeru predstave “Junaci doba krize” u Ateljeu 212, što mi je bilo veoma zanimljivo, pošto sam se posle duže pauze vratio na njihovu scenu," otkrio je za “Blic” Slaven Došlo.