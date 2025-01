Što se tiče produkcijske kuće "Artists Equity", koja je osnovana 2022. godine u partnerstvu sa prijateljem i kolegom Metom Dejmonom, a koja je zadužna za velike filmove poput "Air", "Unstoppable", "The Instigators", "Small Things Like These" i "The Accountant 2", Ben će zadržati sva prava, prenosi TMZ.

Ben nije jedini koji će zadržati svoje velike projekte, isto se odnosi i na pevačicu koja svoja prava na projekte "Atlas", "This Is Me... Now", "The Mother", "Shotgun Wedding" i "Marry Me" ostavlja samo sebi.