"Godine 2015. udomila sam bigla. Bio je u skloništu u Kentakiju i dali su mu još nekoliko dana života. Zaljubila sam se u njega. Zvali su ga "mali" jer je bio toliko malen i slab pa sam ga nazvala Gaj. Ako ste me ranije pratili na Instagramu, videti ste puno. Gaj je bio sa mnom u "Suits"-u, kad sam se verila (i onda udala), kad sam postala majka... Bio je uz mene u tišini i u haosu ," napisala je pa dodala:

"Doživeo je užasnu nesreću malo pre nego što sam se preselila u Ujedinjeno Kraljevstvo. Zbog toga je nekoliko meseci išao na operacije i lekari su mi rekla da više nikada neće hodati, ali je doktor Noel Ficpatrik rekao da on to može. Hari i ja smo se vozili svako veče da vidimo Gaja dok se oporavljao u Sureju. Uvek ću biti zahvalna Noelu i njegovom timu. S obzirom na to da ćete sada videti Gaja u novoj seriji, nadam se da ćete shvatiti zašto sam tako srhana gubitkom. Isplakala sam previše. Hvala ti za toliko godina bezuslovne ljubavi, dragi moj Gaj. Ispunio si moj život," napisala je Megan, preneo Story.hr.