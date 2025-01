Kako je objasnio, on tu živi od 1996. godine, ali do sada slične drame nije bilo.

" Problem je u tome što nismo imali kišu godinu dana, sve se osušilo, drveće je suvo, pa ga vatra lako uhvati u trenu , a kada na sve to dune jak vetar požar ne može da se zaustavi. Ovakvi požari se dešavaju uvek u isto vreme - u periodu novembar-januar, a sada se poklopio i ovaj vetar... Posle perioda kada su ovde požari, odnosno od novembra do januara, dolazi pomenuti kišni period kada se pojavljuju blatne bujice ," kaže naš sagovornik.

Gordon Bijelonić, američki producent srpskog porekla, radio je na mnogo uspešnih projekata i sarađivao sa mnogim filmskim zvezdama. Karijeru je počeo 1997. godine sa Vinom Dizelom koji mu je blizak prijatelj, a radio je filmove "Strays", "Franky goes to Holywood", "The fast and the furious"... Bijelonić je producirao i jedan od poslednjih filmova Brusa Vilisa "Paradise City", u kojem još glumi i Džon Travolta.