- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam i nternet nasilje , imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška , u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci.

- Da priznam da mi je p rva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke , ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima.

Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj - rekla je Anica nedavno za Blic.