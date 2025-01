Naime, ova umetnica je sedamdesetih već uveliko bila poznata po ovim filmovima, kada je karijera pevačice sasvim slučajno iskrsla. Andrea je boravila na Jamajci, gde je 1975. godine snimala reklamu. Nakon ovoga joj je zabranjeno da izađe iz države i odnese sa sobom zaradu koju je ovom prilikom ostvarila. Andrea je tada sasvim slučajno napravila pesmu koja će kasnije postati jedan od najvećih hitova ove ere, a reč je o hitu "More, more, more". Nastao je tako što je pevačica uparila magloviti instrumental zasnovan na klaviru sa nekoliko devojačkih vokala. Nakon povratka u Njujork, odnela je snimak na remiks gde je nastao njen prvi hit, a zatim i drugi "What your name, whats your number", takođe veoma popularana u diskotekama u ovo vreme.