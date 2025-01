Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Svako ko mu je blizak zna da on ne govori o Ebigejl. Toni se godinama borio sa demonima, sada se oseća dobro i tu ranu ne želi da ponovo otvara , makar ne u javnosti," rekao je njegov prijatelj za "Dejli Mejl".

Da su Hopkins i njenova ćerka izgubili svaki kontakt potvrđuje i situacija kada su, 2021. godine, u intervjuu za "Radio Times" pitali glumca da li zna da je postao deda, na šta je on odgovorio: "Nemam pojma. Ljudi se razilaze. Porodice se razdvajaju, nastavljaju sa svojim životom. Ne zanima me ni na ovaj ni na onaj način. Ne morate da volite porodicu. Deca ne vole svoje očeve. Ne morate da se volite."

Ovo nije jedini nesređen odnos u njegovom životu. Naime, Hopkins je tokom odrastanja imao turbulentan odnos sa svojim ocem koji je umeo često da ga vređa govoreći mu da ima glavu veliku kao slon Dambo i da je šteta što je prazna. Na pitanje o odnosu sa njegovim ocem, glumac je svojevremeno objasnio da on nije bio gruba osoba, već samo tvrda kakav je bio i njegov deda.

Međutim, godine 1990. njegova ćerka Ebigejl donela je odluku da počne da se bavi glumom, što su bile šokantne vesti za glumca uzevši u obzir da joj je svojevremeno nudio uloge u filmovima "Shadowlands" i "The Remains Of The Day". Iako je tada izgledalo da su popravili odnos, niko ne zna zašto su se ponovo udaljili, a da isti poboljša nije uspela ni njegova treća supruga.