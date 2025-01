Đani Anjeli bio je najpoznatiji Italijan prošlog veka. Zvali su ga Advokat , ali on se advokaturom nikad nije bavio niti je zbog toga bio poznat. Zapravo, p rvi dan na poslu Đani Anjeli je imao u 46. godini, do tada je samo uživao...

Đovani je počeo da radi tek u 46. godini; jeste nasledio mnogo, ali je mnogo i doprineo kompaniji. Bio je zaslužan za razvoj kompanije Fiat krajem šezdesetih jer je, pošto je stavio celu Italiju na četiri točka, dao kompaniji nacionalnu dimenziju. Najgoru krizu, tokom sedamdesetih, prebrodio je tako što je libijskom lideru Gadafiju prodao 15%, a odlučno je sprečio i infiltraciju terorističke organizacije Crvene brigade među 300.000 radnika u kompaniji Fiat. Krajem osamdesetih, koje su bile godine ogromnih profita, Anjeli je razvio razne biznise (od turizma do bankarstva), ali je automobilska industrija ostala na prvom mestu – uostalom, ostvario je monopolski položaj otkupivši sve svoje konkurente u Italiji.

Đani je bio svetski poznati plejboj koji je od Džeki Kenedi napravio jednu u nizu svojih beznačajnih ljubavnica. On je bio na čelu velike Fiat firme, automobilske instruje koja je pravila prevozna sredstva za skoro sve Italijane.

Više od možda svih ovih priznanja, bio je poznat po svom fantastičnom ukusu i neobičnom modnom smislu. On je u suštini izmislio umetnost Sprezzature, ili besprekornog oblačenja, istovremeno čineći da izgleda lako. Anjeli je otelotvorio šta je značilo biti dobro obučen, dobro ošišan, dobro obrazovan čovek dvadesetog veka. On takođe može proći kao čovek sa najviše stila koji je ikada živeo.

Ali Đanija nije zanimala vlast, jer on je imao sve. Opet kažemo, dovoljno je reći da je on kumovao izrazu "La Dolce vita", jer je samo on zaista znao umetnost lepog življenja.