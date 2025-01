Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MSNBC / Planet / Profimedia, Amy Katz / Zuma Press / Profimedia

Narod je evakuisan iz predela kojima preti opasnost, no, postoje i oni koji nemaju kud. Upravo to je dovoljan povod da se ljudi ujedine i pomognu koliko mogu. Tako su i neke poznate ličnosti izašle na teren, kako bi pomogli onima kojima je pomoć i više nego potrebna. Društvenim mrežama ne prestaju da kruže fotografije podrške upućene Los Anđelesu. Mnogima je bilo interesantno kako je čuveni trio (Dženifer Lopez, Ben Aflek i Dženifer Garner) različito doživeo ovu situaciju.

Za to vreme, Dženifer Garner je odlučila da njena poruka bude prikazana delima i to ne zato što je želela da bude viđena, već da pomogne kako je ona to umela. Izašla je na teren i u kutijama donosila hranu i piće za žrtve koje su izgubile svoje domove i bližnje.