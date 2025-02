Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia, XPOSUREPHOTOS.COM / Backgrid UK / Profimedia

Ema Stoun je verovatno imala najodvažnije scene u filmu "'Poor Things", Kejt Vinslet se iznenađujuće razgolitila na pragu pedesetih, a ostale glumice su tek iznenadile...

Golotinja jednostavno pripada nekim filmovima, pa su se i u 2024. godini neke glumice pojavile na ekranu onako kako ih je Bog stvorio. Bez odeće i bez problema da pokažu svoje telo, kako bi dočarale ulogu.

Ema Stoun je verovatno imala najodvažnije scene u filmu "'Poor Things", Kejt Vinslet se iznenađujuće razgolitila na pragu pedesetih, a Džodi Komer je pokazala svoje golo telo u filmu "The End We Start From".

Međutim, tu nije kraj. Nikol Kidman i Sidni Svini takođe su snimile scene bez odeće. U nastavku vam otkrivamo koje su to dame bile ponosne na svoje telo.

Slavna glumica osvojila je drugi put Oskara i to za ulogu u filmu "Poor Things". Ostvarenje je osvojio tri zlatne statue - za najbolji kostim, šminku i frizuru, produkcijski dizajn i najbolja glavna ženska uloga.

Jedna od scena koja je ostavila poseban utisak na publiku je ona iz lisabonskog hotela u kome se Bela i Dankan upuštaju u rundu maratonskih intimnih odnosa. Par vodi ljubav u nekoliko različitih poza, uključujući i odnose na drvenoj stolici, ali i u velikom krevetu.

U filmu ima mnogo "škakljivih" scena, uključujući i eksplicitne scene intimnih odnosa. Posebno se priča o jednoj, kada se Ema Stoun zadovoljava koristeći jabuku?!

Kejt Vinslet

Glumica Kejt Vinslet, koja je mnogima najpoznatija ostala po ulozi Rouz u ''Titaniku'', iznenadila je svve kada je u filmu "Lee" odlučila da snimi neke scene potpuno gola.

Glumica se nije stidela da skine pred kamerama još za vreme snimanja ''Titanika'', a scene u kojima leži na kauču samo s ogrlicom na vratu ostale su legendarne sve do danas.

Nikol Kidman

Slavna Oskarovka Nikol Kidman se takođe skinula u seriji "Expacts". Ležala je potpuno gola u kadi, a scena je trajala neko vreme. Priča ove serije prati tri žene – Margaret (Nikol Kidman, koja je ujedno i izvršna producentkinja), Hilari (Saraju Blu) i Mersi (Ji-Jang Ju).

Režiju potpisuje Lulu Vang, a serija je zasnovana na romanu The Expatriates Dženis J. K. Li iz 2016. godine.

Ona je seriju "Iseljenici" nazvala "sporim gorenjem – više u duhu Kješlovskog s Dekalogom, ili Bergmanovih Scena iz bračnog života.“

Sidni Svini

Jedna od najvećih zvezdi Holivuda, Sidni Svini je filmom "Immaculate" podigla prašinu i dovela atmosferu do usijanja. Razlog je njena golotinja koja je privukla pažnju. Sidni igra Sesiliju, američku časnu sestru koja prelazi u Italiju i suočava se s mračnim tajnama skrivenim unutar zidova prelepog manastira.

Njene scene na ulici gde stoji bez odeće privukle su pažnju javnosti, a budući da nosi titulu najatraktivnije glumice nije ni čudna ovolika zainteresovanost. Pored glavne uloge, Sidni je i producent filma.

Sofija Lebedeva

Ona je jedna od glumica kojoj su godinama govorili da nikada neće biti tražena u filmskoj industriji. Međutim, stvarnost je potpuno drugačija. Sa samo 28 godina, Sofija iza sebe ima gotovo 50 uloga u ruskim i međunarodnim filmskim i televizijskim projektima.

Prošle godine, publika je imala priliku da je gleda novoj sezoni serije "Vikinzi: Valhala" na Netflixu – koja se dešava 100 godina nakon originalne serije.

U novoj sezoni Sofija Lebedeva ima smelu scenu u kojoj se pojavljuje potpuno naga, dodatno pokazujući svoju hrabrost i posvećenost ulozi.

Džodi Komer

Džodi Komer je u filmu 'The End We Start From" pokazala svoje nago telo bez bilo kakve predrasude.

Tridesetogodišnja glumica tumači preplašenu majku poznatu samo kao Majka u drami o klimatskim pormenama. U filmu, njen lik očajnički pokušava da zaštiti svoju bebu, Zeba, dok beži iz Londona zbog katastrofalnih poplava.

Zanimljivo je da je ona za potrebe snimanja provela 30 sati u ledenoj vodi, kako bi snimila scene u kadi. Ova uloga ne samo da je pokazala posvećenost Džodi Komer, već i njenu spremnost da istraži duboko emotivne i fizički zahtevne aspekte svojih likova.

