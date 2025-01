Prvi put je sudbonosno 'da' izgovorio kada je imao 21 godinu. Vjnčao se s Rošel Parker 1987. Razveli su se nekoliko godina kasnije, a navodno je Parker podnela zahtev za razvod jer je saznala da je Patrik upoznao drugu. Optužila ga je i za fizičko zlostavljanje. Istakla je da joj je Patrik slomio prst zalupivši vratima automobila tokom snimanja filma 'Can't Buy Me Love'.

"Dok smo bili na setu njegovog filma ‘Can’t Buy Me Love’, pretukao me je jer je, kako je rekao, hteo da sazna kakav je osećaj pretući ženu. Bolujem sad od artritisa u ruci na kojoj mi je tada slomio prst. Gurnuo me je u kombi i zatvorio vrata preko mog prsta“, navela je Roki Parker u sudskim dokumentima koje je podnela tokom njihove brakorazvodne parnice 1994. godine