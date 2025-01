Glumica Tatajana Kecman , koja se proslavila ulogom u filmu "Dara iz Jasenovca" , veoma je aktivna na društvenim mrežama i na račun svog izgleda dobija pregršt pozitivnih komentara, s obzirom na to da izgleda sjajno u 56. godini. Na figuri joj mogu pozavideti i znatno mlađe žene.

Od njenog hladnog pogleda gledaoci su se ježili, a Tatjana je to nedavno i komentarisala.- Nemoguće je vežbati taj pogled, to zlo. Prirodno imam izrazito svetle oči, koje su "radile" za taj moj lik. Ja sam samo Bartu, kako glumci vole da kažu, "uselila u sebe" i neizmerno mi je drago što je to publika prepoznala i pohvalila - rekla je Tatjana Kecman tada.