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Kada čujemo reč "supermodel" uglavnom nam prva asocijacija bude čuvena petorka koja je harala modnim pistama devedesetih godina prošlog veka, od Naomi Kembel do Linde Evanđeliste. Međutim, taj pojam je uspostavljen deceniju ranije, a smatra se da je prvu titulu supermodela nosila devojka po imenu Đija Karandži.

Izvanredna lepota dovela ju je do najprestižnijih ugovora, te je buntovna provincijalska devojčica iz Pensilvanije ubrzo postala favorit brendova poput "diora", "sen lorana", "armanija" i mnogih drugih.

1/7 Vidi galeriju Đija Karandži Foto: Printscreen/Instagram/gia.carangi

Ali iza krupnih očiju, koje su "preko noći" očarale svet visoke mode, krila se neispunjena želja za roditeljskom ljubavlju i tuga ublaživana porocima koji su na kraju postali njen nepovratni sunovrat.

Problematično odrastanje ostavilo neizbrisive posledice

Đija je odrasla kao najmlađe dete u šestočlanoj porodici, jedina devojčica pored dva starija brata. Svedočeći nasilnom braku svojih roditelja, razvila je buntovnu crtu ličnosti, te su je braća i rođaci često opisivali kao "problematičnu i manipulativnu". Nakon što ih je majka napustila, Đijina potreba za pažnjom poprimila je ekstremne mere.

U ranoj adolescenciji pokazivala je naklonost ka ženskom polu, a devojčicama u školi se udvarala tako što im je slala cveće. Bila je veliki fan Dejvida Bovija, nosila je rok odeću i farbala kosu u dugine boje. Srednjoškolske dane provodila je po gej klubovima, i ne sluteći preokret koji je bio na pomolu.

Sa samo 17 godina, uočena je od strane modnog skauta u frizerskom salonu, što je rezultirano njenim preseljenjem u Njujork. Nakon potpisivanja sa "Wilhelmina Models" agencijom i kontroverznog nagog šutinga iza rešetaka, gde je pozirala sa svojom budućom partnerkom, mejkap artistom, Sendi Linter, zvezda je rođena.

U roku od godinu dana, postala je favorit svih visokih brendova, kraseći stranice "Voga" i "Kosmopolitana". "Vog" ju je nazivao "meteorom", zbog ekstremnog, rapidnog i jakog uspona.

- Nikada se nisam pripremala da postanem model. Samo sam to postala - govorila je Đija, svojevremeno.

Regularna u noćnom životu, posebno u zloglasnom klubu "Studio 54", nije krila konzumiranje nedozvoljenih supstanci. Zavisnost je kulminirala nakon smrti njene mentorke i prijateljice Vilhelmine Kuper, kada je Đija sa "blažih" supstanci prešla na heroin. U narednih godinu dana, rad sa Đijom postao je "noćna mora" za sve fotografe. Pričalo se o njenim napadima besa i plača tokom snimanja, iznenadnih odlazaka da kupi heroin, pa i činjenice da je nekoliko puta zaspala pred kamerom.

U izdanju američkog "Voga", 1980. godine samo dve godine nakon početka njene karijere, na fotografiji za naslovnu stranu viđeni su tragovi igle na rukama, uprkos editovanju fotografija.

Jedan po jedan počeli su da se povlače. Đija se nakratko vratila u rodni kraj, gde je pokušala da se "očisti", ali se ubrzo vratila porocima i završila u zatvoru.

No, njena želja da pobedi bila je jača. Godine 1981. rešila je da iznova zakorači u svet mode, potpišavši ugovor za "Elite Model Management", ali je i ovaj povratak bio kratkog daha.

- Njen život je konačno počeo da se vidi na njenom licu. Oči su joj bile prazne - govorio je Frančesko Skavulo, legendarni fotograf i Đijin blizak prijatelj.

Život ugašen u samoći

Svoju karijeru završila je drugorazrednim bukinzima po Evropi, a 1983. vratila se kući, poslednji put. Dane je provodila radeći u butiku i provodeći vreme sa prijateljima, a nakon što je primljena u bolnicu zbog teške upale pluća, dijagnostikovana joj je uznapredovala verzija HIV-a - sida. Preminula je 18. novembra 1986. godine, a u svom dnevniku napisala je sledeće:

- Život i smrt, energija i mir. Ako moram da stanem danas, bilo je vredno. Užasne greške koje sam napravila i koje ne bih napravila da mogu. Bilo je vredno... Bolovi koji su me opekli i žigosali moju dušu, bilo je vredno hodati tamo gde sam ja hodala, što je bio pakao na zemlji, raj na zemlji, nazad, u, ispod, iznad i sve između ta dva... Mislim da Bog ima veliki plan za mene, samo ne u ovom životu.

Niko iz sveta mode nije prisustvovao sahrani.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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