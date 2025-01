Proslavila se sedamdesetih uz svojih pet sestara, a osamdesetih su otpevale veliki disko hit "I'm In The Mood for Dancing". Bile su prva irska grupa koja je prodala milion albuma širom sveta, a ukupan tiraž koje su dostigle iznosi 30 miliona. Pamte se i po hitovima "Gotta Pull Myself Together" i "Attention to Me".