Američki glumac Džastin Baldoni suočava se s optužbama za seksualno uznemiravanje nakon što je glumica Blejk Lajvli podigla tužbu protiv njega. Baldoni je najavio protivtužbu, a sada je podneo i pravni zahtev usmeren prema Rajanu Rejnoldsu, glumičinom suprugu. Džastin insistira da rukovodioci Diznija i Marvela daju prioritet zaštiti dokumenata vezanih za lik Najspula iz filma "Deadpool & Volverine", za kog tvrdi da je interna šala na njegov račun, prenosi Daily Mail.

U dokumentima je naveo da je Rejnolds zloupotrebio svoju kreativnu kontrolu nad filmom kako bi ga ocrnio, usred njegovih problema s Blejk koji su se pojavili tokom produkcije filma "It Ends With Us". Sve to je, kako tvrdi, rezultiralo s nekoliko tužbi.

Baldonijev advokat Brajan Fridman je 7. januara poslao obaveštenje izvršnom direktoru Diznija, Bobu Ajgeru, predsedniku Marvela Kevinu Feidžiju i redatelju Timu Mileru koji je napravio film "Deadpool" iz 2016. godine. U obaveštenju im je rekao da postoje "očekivane izjave" koje Baldoni planira da tvrdi o Rejnoldsu, Blejk i njihovim ssradnicima i pozvao ih da sačuvaju sve relevantne dokumente i podatke o Baldoniju. Advokat je u pismu rekao i da sačuvaju sve dokumente povezane sa stvaranjem lika Najspula i komunikacije o razvoju, pisanju i snimanju priče, te scenama s Najspulom. Osim toga ih je pozvao da sačuvaju sve dokumente koji se odnose ili odražavaju namerne pokušaje ismevanja, zastrašivanja, uznemiravanja ili maltretiranja Džastina putem lika u filmu. Od njih zahteva i da čuvaju sve informacije vezane za odlazak Tima Milera iz franšize i o trenutcima kad je Rejnolds vršio kreativnu kontrolu nad bilo kojim filmskim projektom.

Fridman se nedavno pojavio u emisiji "The Megyn Kelly Show", gde je rekao da je Rejnolds bez sumnje hteo da ponizi Baldonija putem lika Najspula. "Ono što je Rajan Rejnolds napravio je korišćenje njegove moći i uticaja na Deadpoolu kako bi ismevao Džastina Baldonija", rekao je on tada. Voditeljka je u emisiji pustila isečak iz filma na kojem je prikazan Najspul - lik koji je imao mušku punđu sličnu onoj kakvu je ranije imao i Baldoni i koji je imao dijalog o društvenom aktivizmu. Uz to se lik u filmu našalio i na račun trudnoće ženskog lika iz filma koji je glumila Blejk, a rekao je i da je feminista, što je ranije izjavio i Baldoni.

Advokat je rekao i da će Rejnolds zasigurno biti imenovan u tužbi koju Džastin planira da podnese, a dodao je i da je Rajan pomogao Blejk da preuzme stvaranje filma "It Ends With Us".

Podsetimo, Blejk je tužila Baldonija za seksualno uznemiravanje tokom snimanja filma "It Ends With Us", a optužila ga je i za pokretanje kampanje klevete protiv nje. Optužila ga je za brojne neprimerene radnje poput ulaska u njenu garderobu bez dozvole i komentarisanja njene kilaže. Njenu priču je prvi objavio New York Times, koji je kasnije postao meta Baldonijeve prve tužbe. Glumac je medij tužio zbog klevete, a ubrzo je najavio da će tužiti i Blejk, prenosi Jutarnji.hr.

