Smrt 28-godišnjakinje se ne tretira kao sumnjiva, a izvor u Gardi je opisao kao "ličnu tragediju". Prijavljen je nestanak prošlog četvrtka ujutru i odmah je pokrenuta opsežna potraga koja je uključivala lokalni ronilački klub i volontere iz Reke Moj za potragu i spasavanje. Njeno telo je pronađeno u subotu, što je dovelo do izliva počasti od strane porodice i prijatelja.

Portparol Garde je rekao: „Službe za hitne slučajeve su upozorene na incident na reci Moj u Balini, Co. Maio, ujutro u četvrtak, 9. januara 2025. godine. U četvrtak je pokrenuta prva potraga za osobom za koju se veruje da je ušla u vodu. Napori su nastavljeni tokom petka uz učešće Jedinice za vodu Garda, Reke Moi za potragu i spasavanje, Obalske straže, Grainne Uaile Sub Akua Club, Teach an Uisce i Civilne odbrane koja je vodila potragu za osobom.'