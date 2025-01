Upućeni tvrde da bi njihov razvod mogao da bude "prljav" jer kreću u bitku oko podele bogatstva vrednog 250 miliona dolara. Debora-Li (69) i Džekmen (56) u septembru 2023. godine iznenadili su svoje obožavatelje objavom da se razvode, a kasnije su postala sve glasnija šuškanja da Jackman ponovno ljubi, i to u tajnosti, a reč je o njegovoj brodvejskoj kolegici Suton Foster .

"Kada su se venčali, mislili su da će to biti zauvek. Ko ne bi? U to vreme nijedno od njih nije očekivalo da će Džekmenova karijera postati tako velika stvar kao što jeste. Budući da nije bilo predbračnog ugovora, a on se obogatio tokom njihovog braka, ovaj razvod neće biti brzo gotov. Može čak da postane "prljavo" jer su ulozi visoki. Tu se radi o ogromnoj svoti novca," otkrio je insajder, a navodno oboje žele da "učine sve da ova stvar bude što je moguće lakša po oboje."