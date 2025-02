Kristin i Patrik Mekginis

Dotakla se i skandala svog supruga, glumca i komičara Patrika Mekginisa sa pevačicom Nikolj Appleton. Naime, Kristin je videla na internetu da kruže fotografije Patrika i Nikolj i bila je u šoku, a on joj se nije javljao kada ga je zvala.

"Bila sam u kući sa decom, naši blizanci tada su imali četiri godine, a imali smo i 10-mesečnu ćerku Felisiti. Videla sam da kruži fotografija njega i Nikolj Apleton zagrljenih i sretnih. Povraćala sam od stresa i zvala ga , ali on se nije hteo javiti. Prijatelji su mi savetovali da ga ostavim, ali znala sam da to neću napraviti. Znala sam da je njemu teško voditi porodičan život i da mu treba vremena. Bila sam uništena, ali znala sam da ću mu oprostiti", priznala je voditeljka.

Alis Evans i Ioan Grifud

"Hvala ti što si mi vratila osmeh na lice", napisao je Ioan i to je bio okidač za Alis koja je odlučila da će otkriti kako se uskoro bivši suprug ponašao prema njoj. Podelila je na Instagramu fotografiju na kojoj je Bianka, za koju tvrdi da joj je nekada bila prijateljica.

Alis Evans sa bivšim suprugom Foto: Profimedia, Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Ovo je nova devojka mog supruga . Gledajte, ne bi mi smetalo da je došao k meni i rekao: 'Slušaj, mislim da sam se zaljubio u drugu'. Ne nije to učinio. Dve godine je govorio ljudima na setu serije na kojoj je radio da sam alkoholičarka, potpuno nestabilna i užasna majka . To je jako netačno i ružno.

Molim vas, znam da vas izluđujem sa ovim stalnim novim informacijama, no ljuta sam jer se od mene učinilo ono što nisam. Najbolja sam majka i to je ono za što me je briga", napisala je Evans i na objavi ukinula komentare. Kasnije ju je obrisala.