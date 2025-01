- Odbila sam poziv na audiciju, ali je insistirao da dođem. Na razgovoru sa direktorima i producentima iz studija nisam želela da prihvatim ulogu, međutim, oni su insistirali da se predomislim. Zamolili su moju majku da me ubedi, rekavši joj da ću dobiti honorar od hiljadu lira. Na to sam im odgovorila da je moja cena milion lira, misleći da će se nasmejati i konačno me pustiti da idem svojim putem, ali su pristali – prisetila se Đina svojevremeno.