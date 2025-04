Ova vest rastužila je tada mnoge koji su navikli da uz Dekijev osmeh provedu kvalitetnih dva i po sata, međutim on je naglasio da se povlači sa posla ispred kamera, ali ne i poslom iza nje.

- Izvinjavam se gledaocima na promuklom glasu . Došla su na naplatu sva ona zračenja, hemioterapije, operacije... Trudiću se da u narednom periodu pronađem adekvatno mesto iza kamera. Hvala sto brinete - napisao je on na društvenoj mreži Instagram.

- U tim trenucima čovek samo razmišlja o porodici, o svojoj maloj deci koje nisam izveo na put. Razmišljao sam o mom Vukašinu i upravo dok ovo govorim gledam njegovu i Laninu fotografiju koja se nalazi na mom radnom stolu. Prosto nisam naučio Vukašina da igra fudbal i košarku, Lanu nisam odveo pred oltar kod njenog budućeg supruga. Iako je mala, to mi je bilo u podsvesti kao neka obaveza. S druge strane, nisam smeo sebi da dozvolim da se predam jer prosto ne smem da budem sebičan i supruzi ostavim toliki teret da se ona brine i žrtvuje za porodicu, a to radi i ovako i onako. To su bile neke stvari koje su mi bile u glavi dok sam prolazio kroz te neprijatne životne izazove - rekao je svojevremeno voditelj u svojoj ispovesti za "Story".