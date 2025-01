Džoun Plourajt je 1957. godine upoznala slavnog glumca Lorensa Olivijea dok su zajedno radili na scenskoj adaptaciji drame Zabavljač (The Entertainer). Njihova veza, koja je započela dok je Olivije još bio u braku sa Vivijen Li, prerasla je u brak 1961. godine. Njihovo venčanje bilo je senzacija godine, a njihova ljubav trajala je sve do Olivijeove smrti 1989. godine.

Među njenim poznatim filmskim ostvarenjima su i 101 dalmatinac (101 Dalmatians, 1996) i Čaj sa Musolinijem (Tea With Mussolini, 1999). Bila je deo postave u filmu Ljubav do smrti (Love You to Death), gde je glumila sa Riverom Finiksom, a njena svestranost donela joj je uspeh i u komedijama i u dramama.