On je pokazao svoju suprugu i na Instagramu i odmah izazvao mnoštvo reakcija u komentarima.

Ono što su svi primetili jeste da Lanmi nije otkrio ime i Instagram profil svoje supruge, iako je otkrio njen lik, te su mu to i zamerili u komentarima.

Milan Ponjević inače na društvenim mrežama kao svoju bazu označava Los Anđeles , a jednom prilikom je otkrio kako je došlo do toga da se preseli u Ameriku.

- U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želeo. Moje misli su bile fokusirane na to još od moje petnaeste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao sa namerom da postanem deo industrije za odrasle. Tako da... pazite šta želite, možda vam se i ostvari.