Glumca Džima Kerija gledaoci su upoznali po ulogama u filmovima 'Glup i gluplji', 'Maska', 'Ace Ventura', 'Lažljivac' i mnogih drugih. Iako mu put do slave nije bio lagan, uspeo je da osvoji Holivud i postane jedan od omiljenih glumaca, a danas slavi 63. rođendan.

Rođen je u Kanadi kao najmlađe od četvero dece domaćice Katlin i pevača Persija Kerija. Imao je 8 godina kada je shvatio da mu dobro ide oponašanje, a vežbao je pred ogledalom gde je pravio razne grimase.

'Provodio sam veći do svog vremena u sobi s ogledalom. Nisam znao da je trebalo da se družim. Satima sam znao da se smejem samom sebi', otkrio je jednom prilikom komičar. Roditelji su imali brojnih finansijskih problema. Otac je ostao bez posla pa su izgubili kuću, a Džim je kao tinejdžer morao s bratom Džonom da živi u šatoru u parku. Roditelji i sestre spavali su u kombiju.

Svestan da mora da pomogne roditeljima, odustao je od škole iako je bio odličan učenik, i zaposlio se kao čistač. S bratom je radio osmosatne smene, od šest sati uveče do dva ujutro. Majka mu je imala depresiju pa je nastojao da je oraspoloži tako što je oponašao životinje.

'Ležala je u krevetu i pila puno tableta za bolove. Hteo sam joj pomoći', prisetio se svojevremeno. Komičarsku karijeru je započeo nastupima po lokalnim klubovima u Torontu, ali ozbiljniji angažmani usledili su tek kada se kao 21-godišnjak preselio u Holivud.

Prvu važniju priliku je dobio u kultnom klubu 'The Comedy Store' u Los Anđelesu, ali nije bio uspešan i publika mu je pljeskala tek kada je silazio s pozornice. Uzlet u njegovoj karijeri se dogodio kada se pojavio u seriji ''In Living Color' i zapao je za oko redateljima u Holivudu.

Pojavio se u tri popularne komedije 'Ace Ventura', 'Glup i gluplji' i 'Maska' koje su izašle 1994. Posle toga je glumio u filmovima 'The Truman Show' i 'Man on the Moon'. Komedijom 'Nepodnošljivi gnjavator' iz 1996. oborio je rekord i postao prvi glumac u istoriji koji je zaradio 20 miliona dolara za ulogu u filmu. I dok mu poslovnih ponuda nije manjkalo, sreće u ljubavi nije imao.

Priznao je da se i sam borio s depresijom, baš kao i njegova majka, a kroz godine su ga povezivali s raznim misterioznim ženama. U braku je bio dva puta. Prvi put je 'da' izgovorio 1987. glumici i konobarici Melisi Vomer, s kojom je pola godine nakon venčanja dobio ćerku Jane Erin. Razveli su se 1995, a već iduće godine Džim je uplovio u bračnu luku s kolegicom Lauren Holly, koju je upoznao na setu filma 'Glup i gluplji'.

Njegova bivša supruga Melisa komentarisala je kako je brzo shvatila da je za njihov prekid kriva treća osoba.

'Ne moraš biti naučnik da shvatiš šta se dogodilo. Mislim da je Lauren bila puno ranije uključena u naš odnos nego što su to obznanili', ispričala je. Keri i Lauren razišli su se nakon godinu dana braka.

1999. godine Džim je bio u vezi sa glumicom Rene Zelveger Foto: Profimedia

1999. je bio u vezi s glumicom Rene Zelveger, koja je bila jako medijski popraćena. U decembru 2000. su potvrdili da su raskinuli jer u životu žele drugačije stvari. Otada je bio u brojnim romansama, a najduže je trajala ona s TV voditeljikom Jenny McCarthy, s kojom je bio od 2005. do 2010.

Iduća veza bila je popraćena velikim skandalom. Od 2012. je Džim bio u vezi s irskom šminkerkom Katrionom Vajt. Često su prekidali i mirili se, a zadnji put su u javnosti viđeni 2015., samo devet dana pre nego je Vajt preminula u dobi od 30 godina. Kao uzrok smrti je navedeno predoziranje, a Keri je bio jedan od muškaraca koji su nosili njen kovčeg na sahrani.

Džim Keri na sahrani devojke Katrione Vajt Foto: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Kasnije je za javnost komentarisao kako je 'vrlo tužan zbog smrti njegove slatke Katrione'. Šminkerka je do smrti ostala službeno u braku s Markom Burtonom. On i majka pokojnice tužili su slavnog glumca zbog smrti Katrione. Optužili su ga da je ilegalno nabavljao lekove pokojnici. Tužba je odbačena 2018, a Keri je tada rekao:

'Stvarno se nadam da će jednog dana ljudi prestati da pokušavaju da profitiraju od ovoga i pustiti je da počiva u miru'.

