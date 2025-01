Udala se kada je imala 21. godinu za Bojana Repića . Mislila je da je to ljubav za ceo život, ali se prevarila. U braku su dobili dva sina Igora i Vlastimira, ali ljubavi je ubrzo došao kraj. Sa 27 godina se razvela, a ceo taj period opisuje kao veoma traumatičan i bolan.

"Lekari su me otpisali, dve godine sam bila u kolicima" Bolna ispovest Ljiljane Stjepanović o teškoj bolesti i izlečenju: "Iz inata sam se borila"

Kultura "Lekari su me otpisali, dve godine sam bila u kolicima" Bolna ispovest Ljiljane Stjepanović o teškoj bolesti i izlečenju: "Iz inata sam se borila"

- Bili smo dva različita sveta. Imala sam svega 27 godina. Nije mogao da podnese moj posao zbog ljubomore . Bio je službenik, nije me podržavao i shvatao neke stvari, tako da smo nažalost otišli u raskorak. Mislim da je porodica važna i to mi je strašno nedostajalo u životu jer sam morala sama da se borim, ali takva mi je sudbina. Na sreću, izgurala sam. Nisam razmišljala o tome šta ljudi kažu što sam raspuštenica. Oduvek sam bila borac, a deca su bila uz mene, pa se nisam obazirala na tuđa mišljenja . Moji najbliži znali su razloge zašto se moj brak raspao i nisam osećala potrebu da se bilo kome pravdam - govorila je Ljiljana svojevremeno o razvodu, piše Stil .

- To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru i s jednim roditeljem, nego u lošoj atmosferi - govorila je svojevremeno za Story.