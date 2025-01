Bela Gibson je australijska velnes influenserka koja je stekla slavu tvrdeći da je izlečila terminalni tumor na mozgu prirodnim metodama i zdravim načinom života. Pažnju javnosti privukla je svojom aplikacijom i kuvarom "The Whole Pantry", u kojima je promovisala te metode koje su podržale i velike kompanije poput "Applea".

Serija je delimično inspirirana knjigom "The Woman Who Fooled the World", koju su napisali Bea Doneli i Nik Toscano, dvojac koji je otkrio detalje Beline prevare.