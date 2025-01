Glumica je 2022. godine prilikom snimanja slomila meniskus, što joj je stvaralo veliki problem i zbog čega je morala da ide na operaciju kako bi to sanirala.

Milica Milša je u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem , sa kojim godinama radi na zanimljivim projektima, a za sve to vreme zajedno su proživeli i lepe i teške trenutke. Glumica je svojevremeno otkrila da joj novac nikada nije predstavljao sreću.

Foto: Printscreen/Magazin In, TV Prva/Aleksandar Krstović, Nemanja Nikolić

Milica Milša izgradila je veoma uspešnu i bogatu karijeru Foto: Printscreen/Magazin In, TV Prva/Aleksandar Krstović, Nemanja Nikolić

"Meni je potpuno normalno da u životu nekad nemate para za infostan. To je sve život. Nekad imate, nekad nemate. I kad sam imala i kad nisam imala ni 200 dinara u džepu imala sam moju porodicu. Uvek smo se držali i uvek nam je bilo lepo. Isto je, to nema veze sa novcem i imanjem," ispričala je Milica u emisiji "Magazin In".