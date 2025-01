"Sedam sati uključuje večeru, bioskop i pet sati moljakanja" , rekao je u intervjuu za The Times. Iako je on tek sad priznao, njegova je supruga još 2011. rekla da je izjava o sedmočasovnom seksu bila "pijano hvalisanje" i smejala se na ideju da "to rade ceo dan".

"Sting je to rekao pre 21 godinu. Nedavno je napunio 60 i pretpostavljam da će ta tantra priča trajati dok ne umre. Znate ko je za to kriv? Bob Geldof. On i Sting su otišli na intervju s rok novinarom, a intervju je postao pijanka. U jednom trenutku, novinar ih je pitao koliko dugo im traje seks, a Geldof je rekao da je on ‘čovek od tri minuta‘. Budući da Sting praktikuje jogu, mogao bi verovatno da izdrži satima, pa je rekao: ‘Pa, zar niste čuli za tantrički seks?'", rekla je tada Trudi.