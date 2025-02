Pre više od 10 godina postala je najpoznatija "kraljica juga". Mikaela Mekolum činila je duo "Peru Two", zajedno sa Melisom Rejd i verovala da od švercovanja droge može lako i lepo da se živi. Ipak, kada joj je bilo tek 20, uhapšena je na aerodromu u Limi i odvedena u zatvor pod pretnjom da "nikad više neće videti svetlost dana". Zahvaljujući svojoj više nego prijatnoj spoljašnjosti brzo je zaintrigirala svetsku javnost, što joj je pomoglo da po izlasku na slobodu počne da gradi karijeru rijaliti zvezde.

Inače, kada je puštena iz zatvora Mikaela je priznala da je bila "glupa što je mislila da može da krijumčari drogu" . U jednoj emisiji je rekla je da joj je to delovalo kao "lak novac" i da je mislila da je verovala da radi "nešto sasvim normalno".

"U to vreme, mislila sam da je 6.000 dolara mnogo novca. Sada znam da nije. Mislila sam da je to lak novac i da samo radim nešto sasvim normalno tamo. Droga je bila prilično normalna stvar. Kod kuće, u Velikoj Britaniji, to je tabu tema, ali tamo mi je sve delovalo kao normalna stvar", izjavila je.