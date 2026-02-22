Slušaj vest

Zvezde filma "Romeo i Julija" iz 1968. godineOlivija Hasi i Lenard Vajting u decembru 2021. podneli su tužbu Višem sudu Santa Monike u Kaliforniji, kriveći producentsku kuću Paramount Pictures za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, prevaru i namerno nanošenje emocionalnog stresa.

Olivija, koja je preminula prošle godine, i Lenard tužbu su podneli upravo za gore pomenuto ostvarenje zbog golišavih scena koje su snimili kada su imali samo 15 i 16 godina.

U galeriji pogledajte scene Olivije Hasi i Lenarda Vajtinga:

Olivija Hasi, Lenard Vajting Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Printskrin/Instagram

Olivija Hasi i Lenard Vajtingtvrdili su da im je italijanski režiser Franko Zefireli prvobitno rekao da u filmu neće biti golotinje, da bi im potom poslednjeg dana snimanja saopštio da će ostvarenje propasti ako ne izađu na scenu nagi.

- Ono što im je rečeno i ono što se dogodilo su dve različite stvari. Verovali su Franku. U svojoj 16. godini, kao glumci, bili su sigurni da neće narušiti poverenje koje su imali u njega – rekao je svojevremeno predstavnik dvoje glumaca Toni Marinoci.

- Franko je bio njihov prijatelj i iskreno – sa 16 godina, šta su mogli da urade? Nije bilo opcija. Nije postojao #MeToo u to doba – dodao je.

Tužba je u maju 2023. godine odbačena, a obrazloženju suda glasilo je da sporni prikaz ne može da se smatra dečjom pornografijom i da je glumački par tužbu podneo prekasno. Odšteta koju su tražili bila je veća od 500 miliona dolara.

Hasi i Vajting u tužbi su, pored ostalog, naveli i da su snimljeni goli bez njihovog znanja, odnosno da im je Zefireli pokazao gde će biti postavljena kamera, ali su oboje verovali da se ništa neće zabeležiti i emotivati. Verovali su da "nemaju drugog izbora osim da glume goli sa šminkom na telu kako je zahtevano poslednjeg dana snimanja".

Podsetimo, film "Romeo i Julija" zaradio je pohvale kritike, a Zefireliju je doneo nominaciju za Oskara za najbolju režiju. Italijanski reditelj preminuo je 2019. u 96. godini.

– Bili su veoma mladi, naivna deca 60-ih koja nisu imala pojma šta će uslediti – istakao je njihov advokat Solomon Gresen za Variety.

Hasi i Vajting su rekli da im je scena uzrokovala dugotrajnu finansijsku, fizičku i emocionalnu bol te da ih je film koštao "doživotnog gubitka zarade i drugih beneficija pri zapošljavanju i uopšte mogućnosti za posao".

Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

- Odjednom su postali poznati na nivou koji nikada nisu očekivali, a pored toga bili su poljuljani na način s kojim nisu znali kako da se nose – dodao je Gresen.

Olivija Hasi nastavila je da se bavi glumom, a 1977. je čak ponovo sarađivala sa Zefirelijem u mini seriji "Isus iz Nazareta". U intervjuu koji je dala 2018. Istakla je da je bila ljubav njegovog života, ali da mu to nikada nije bilo uzvraćeno. Tom prilikom priznala je i da je volela ulogu Julije, ali da su je natpisi u štampi "iscrpljivali".

Olivija Hasi preminula je u 27. decembra 2024. u 74. godini.

Lenard Vajting prošlog juna napunio je 74. godine.

(Kurir.rs/ Blic žena)

