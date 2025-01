Neki slavni muškarci nisu mogli da odole pa su se spetljali sa dadiljama , a kako su one bile tu da paze na njihovu decu jasno je zašto su naišle na osudu javnosti. Trebale su da čuvaju mališane, a na kraju se ispostavilo da su više pažnje posvećivale tatama njego njima.

Poznati snagator Arnold Švarceneger uhvaćen je u aferi sa spremačicom i dadiljom Mildred Binom. To je presudilo njegovom braku sa Marijom Šriver od koje se razveo 2017. godine nakon 31. godinu provedenu u braku. Sa suprugom je dobio dve ćerke i dva sina, a zanimljivo je da se Arnoldov i Mildredin sin Džozef rodio 2. oktobra 1997. godne, samo pet dana nakon Kristofera, najmlađeg deteta glumca i Marije.

Ben Aflek našao se 2015. godine usred brakorazvodne parnice s Dženifer Garner i američki mediji su pisali da je razlog za to dadilja Kristine Ouzounian , koja je čuvala njihovo troje dece.

Pričalo se da je njegova afera sa dadiljom razlog razvoda od Dženifer Garner

"Još ne znam kako se to dogodilo, ali Mik je iznenada prolazio rukom kroz moju kosu i to mi se sviđalo. Bila sam mu u naručju. Podigao me na kuhinjski šank i skinuo moje pantalone. Strastveno smo se ljubili i sledeće čega se sećam je da smo vodili ljubav," ispričala je Kler za medije.