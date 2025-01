"Sada izgledam bolje nego pre 10-15 godina"

- Nije mi teško da budem prirodna, jer sam donela odluku da će to tako da bude, ali mislim da ima dosta izazova, naročito za ženski rod – rekla je.

Estetske korekcije? "Nikad ne reci nikad"

- Što se tiče plastičnih operacija, to ne bih, ali se vodim onom "nikad ne reci nikad" , jer obično kada sam rekla nikad, to mi se desilo, ali mislim da ću plastično da izbegavam - ističe.

Prirodna lepota i svakodnevni rituali

- Trudim se da u svakom danu imam barem sat vremena za sebe, ako je to moguće, i uspevam u tome, pored svih obaveza - dodala je.

- Nisam neko ko koristi puno kozmetiku, jer kod mene je sve manje-više prirodno. Imam jedan puder, maskaru i senku za oči. Kada je nešto prirodno, to me privuče - zaključila je.

A udaja?

- Nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je pa dodala: