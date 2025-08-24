Supruga sina Dragana je prava lepotica: Upoznali smo se u drugom razredu gimnazije i nikada se nismo posvađali (FOTO)
Glumac i jedan od voditelja kviza "Ja volim Srbiju" Nenad Okanović, svoj privatan život čuva daleko od očiju javnosti, pa tako retko u javnosti imamo priliku da vidimo njegovu suprugu.
Nenad Okanović je od 2004. godine u braku sa Željanom, s kojom je dobio sinove Danila i Trifuna, a u jednom od intervjua je otkrio da se nikada nisu posvađali.
"Zavoleli smo se u drugom razredu gimnazije i tada niko nije mislio da ćemo opstati. Željana je bila uzoran đak, a ja pomalo školska baraba. Imali smo sreću da se razumemo. Znali smo da ćemo se uzeti. I nije presudna samo ljubav, nego i poštovanje koje imamo i danas", rekao je glumac i dodao:
"Ne svađamo se, nikad se nije desilo da ne razgovaramo. Smatram da su takvo poštovanje i razumevanje presudni za dobar brak".
Glumac neretko na društvenim mrežama svoju dragu pokazuje i obasipa je komplimentima, a ne propušta ni da joj javno čestita rođendane, pa je tako jednom prilikom uz fotografiju supruge napisao:
"Ako znam šta je ljubav, onda to znam zbog tebe. Ljubavi srećan ti divan dan".
Bio s Mandom u kolima kada je saznao da je postao otac
Okanović je ranije u emisiji na Kurir televiziji ispričao da je tokom snimanja serije "Selo gori, a baba se češlja" postao otac, a da ga je prvi izljubio Milorad Mandić Manda.
"Ne mogu naravno zaboraviti rođenje sina. Završilo se snimanje. Manda i ja smo bili u kolima. Krenuli smo nazad za Vrnjačku Banju i na ulazu u grad supruga me je zvala sa stola i rekla: 'Ja sam se porodila'. Manda i ja smo stali, izljubili se i krenuli u hotel Slatina. Tu je krenula žurka".
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Nenad Okanović o ulozi koja ga je obeležila: