Slušaj vest

Vitni Hjuston i Kevin Kostner su 1992. godine privukli pažnju javnosti ulogama pevačice Rejčel Maron i njenog odanog telohranitelja Frenka Farmera. Njihov odnos na filmu bio je pun poverenja, ali kako se muzička diva slagala sa svojim pravim telohraniteljem?

Vitni Hjuston i njen telohranitelj Dejvid Roberts, bivši policajac, upoznali su se 1988. godine i odmah su se dobro uklopili. Roberts je šest godina čuvao Hjuston i veruje da je poslužio kao inspiracija za film "Telohranitelj".

Vitni Hjuston Foto: Profimedia

Roberts, poreklom iz severnog Velsa, putovao je svetom sa Hjuston. Prvi susret sa pevačicom ostao mu je u sećanju kao veoma poseban, impresioniran njenom lepotom i talentom. Vitni je opisao kao sofisticiranu, obrazovanu, inteligentnu i stidljivu mladu ženu.

Vitni Hjuston Foto: PRINTSCREEN Jutjub

Tokom godina, Roberts je toliko dobro upoznao Vitni da su mogli da komuniciraju bez reči, što je često bio znak sinergije između zaštitnika i osobe koju štiti. Svoja iskustva opisao je u knjizi o vremenu provedenom sa muzičkom zvezdom.

On je prvobitno bio zaposlen na samo tri meseca, kasnije je postao direktor obezbeđenja turneje "Far East". Izjavio je da je Vitni bila vrlo laka za čuvanje, jer je većinu vremena provodila u hotelskoj sobi, razgovarajući telefonom sa svojim tadašnjim dečkom, komičarem Edijem Marfijem.

Vitni Hjuston i Edi Marfi Foto: https://www.kurir.rs/autor/15832/igor-matic

Svi su očekivali razvod

Roberts je takođe bio svedok njenog burnog odnosa sa pevačem Bobijem Braunom, za kojeg se udala 1992. godine. Par je ostao u braku petnaest godina, što je iznenadilo Robertsa i druge članove obezbeđenja koji su mislili da će se brzo razvesti.

Vitni je često koristila ime protagonistkinje iz filma "Telohranitelj", Rejčel Maron, za prijavljivanje u hotele. Dok je film prikazivao romantičan odnos između Rejčel i njenog telohranitelja Frenka Farmera, Roberts je rekao da je njegovo prijateljstvo sa Vitni bilo drugačije – više nalik na odnos sa "dragim ujakom".

Roberts je bio spreman da da život za nju, priznajući da je obezbeđenje njenog života nosilo određene rizike zbog opsesivnih fanova koji nisu želeli samo da je vide, već da budu u njenoj blizini.

U galeriji pogledajte fotografije Vitni Hjuston:

1/6 Vidi galeriju Vitni Hjuston Foto: Profimedia

Svedok propadanja

Ispričao je kako je jedan fan pisao mentalno poremećene komentare na toaletnom papiru, a drugi iz Australije slao prljavi donji veš i čarape. Taj fan je najavio svoj dolazak na koncert u Sidneju, ali srećom, nije izazvao nikakav incident.

Roberts je čuvao pevačicu do 1995. godine i primetio njeno "postepeno propadanje". Problemom je trebalo da se pozabave njeni bliski ljudi i saradnici koji su zarađivali milione na njen račun. Međutim, ideja odlaska na rehabilitaciju je bila odbijena zbog straha da bi to loše uticalo na njenu reputaciju i karijeru.

Knjiga Dejvida Robertsa, telohranitelja Vitni Hjuston Foto: Printscreen/DavidRoberts

Nakon njenog tragičnog odlaska 2012. godine, Roberts je osećao veliku bol i ljutnju. Napisao je knjigu "Whitney: The Memoir of Her Bodyguard" kako bi se oslobodio tih osećanja. Smatra da industrija zabave ima nerealistične zahteve, pritiskajući mlade zvezde da proizvode mnogo, ostavljajući im malo vremena za normalan život.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Jelena Tomaševićna 3k-duru peva pesmu Vitni Hjuston: