Kada je imao 16 godina, Hit je rešio da prekine školovanje kako bi pokušao da izgradi glumačku karijeru , pa je putovao do Sidneja na audicije i uspevao da dođe do manjih uloga. Njih je vremenom bilo sve više i bile su sve značajnije, pa je 1997. godine igrao u filmu "Blackrock", a 1999. godine u holivudskoj tinejdžerskoj komediji "10 stvari koje mrzim kod tebe" i australijskom krimiću "Dve ruke".

"Ledžerov veličanstven nastup je glumačko čudo. Čini se da ga je iščupao iz svoje unutrašnjosti. Ledžer ne samo što zna kako se Enis kreće, govori i sluša; on zna kako on diše. Videti ga kako udiše miris košulje koja visi u Džekovom ormanu znači meriti bol izgubljene ljubavi," napisao je poznati kritičar Piter Travers za "The Rolling Stone", prenosi Glossy .

Mišel i Hit rastali su se 2007. godine, kad je Matilda imala dve godine, a spekulisalo se da joj je smetalo to što je on počeo da koristi narkotike, što nije potvrđeno u tom periodu. U svakom slučaju, ostali su bliski prijatelji do kraja njegovog života. Usledilo je još mnogo zapaženih ostvarenja, uključujući i "Nema me" (I'm Not There) , film o životu Boba Dilana, 2007. godine, a njegov pretposlednji film bio je onaj u kojem je zabeležio najčuveniju ulogu i koja ga je koštala života.